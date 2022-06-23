Дюков: не знаю, какие фото стадиона «Факела» вы видели. Он соответствует всем требованиям

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».



«Не знаю, какие фотографии вы видели. По тем фото, что видел я, стадион соответствует всем требованиям, чтобы принимать матчи РПЛ. Да, у него были недостатки, но была составлена дорожная карта, определены планы работ. Финансирование было выделено, вопрос был на контроле у губернатора. Сейчас нет опасений, что стадион не будет готов. С точки зрения внешнего вида он выглядит абсолютно адекватно. Были проблемы с полем, но сейчас завершается укладка – газон будет натуральный. Привели в порядок освещение, раздевалки. Всё соответствует требованиям РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.