Дюков: не знаю, какие фото стадиона «Факела» вы видели. Он соответствует всем требованиям
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».
«Не знаю, какие фотографии вы видели. По тем фото, что видел я, стадион соответствует всем требованиям, чтобы принимать матчи РПЛ. Да, у него были недостатки, но была составлена дорожная карта, определены планы работ. Финансирование было выделено, вопрос был на контроле у губернатора. Сейчас нет опасений, что стадион не будет готов. С точки зрения внешнего вида он выглядит абсолютно адекватно. Были проблемы с полем, но сейчас завершается укладка – газон будет натуральный. Привели в порядок освещение, раздевалки. Всё соответствует требованиям РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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