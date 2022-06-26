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«Чего РФС себе голову ломает?» Кавазашвили назвал своего кандидата на пост президента РПЛ

«Чего РФС себе голову ломает?» Кавазашвили назвал своего кандидата на пост президента РПЛ
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Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили считает, что действующий президент ФНЛ Александр Алаев должен занять аналогичный пост в РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца.

«Если РФС хочет привести на должность человека, который знает профессиональный футбол, менеджмент, то у них такой человек давно есть, а именно генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Александр Александрович Алаев. Он столько лет выполняет функции профессионального работника футбола и прекрасного менеджера… Чего РФС себе голову ломает? Кого они хотят удивить? Удивлять никого не надо. Думаю, что самым правильным выходом было бы назначить Алаева президентом РПЛ и после закончились бы все разговоры. Насколько я знаю, Алаев талантлив во всём. Сколько лет он занимает должность генерального секретаря РФС, а это очень сложная должность.

Он столько лет тянет тяжёлое направление, а его просто держат. Дюков, наверно, каждый день Алаева видит, привык к нему и не думает, что его можно поставить на такую должность», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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