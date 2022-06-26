Ловрен — о Суперкубке: было бы ещё интереснее победить «Спартак» на его стадионе

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком».



«Важнейшая ли игра сезона со «Спартаком»? Не скажу про весь сезон, но это первая игра, и сейчас она для нас самая важная. Выиграть Суперкубок всегда важно для клуба и фанатов. Мы брали Суперкубок, как только я появился в команде, и в прошлом сезоне. Надеюсь, в этом году нам снова удастся выиграть. Мы должны быть готовы к тяжёлой игре и полностью выложиться на поле. В такую погоду, как сейчас, непросто играть, но это не может служить для нас оправданием. Мы будем в одинаковых условиях со «Спартаком», и победит тот, кто этого больше захочет.



Знаю ли про то, что «Спартак» был против проведения матча в Санкт-Петербурге? Читал об этом. Прекрасно, что мы будем играть на нашем стадионе вместе с нашими болельщиками, но для меня было бы ещё интереснее победить «Спартак» на его стадионе», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».



Напомним, «Спартак» и «Зенит» сойдутся в матче за Суперкубок России, который пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Красно-белые сыграют в Суперкубке в ранге победителя Кубка России, а «Зенит» – как чемпион Российской Премьер-Лиги.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: