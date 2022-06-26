Мостовой осудил Ларссона. Футболист обрадовался, что не нужно возвращаться в Россию

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал высказывания форварда «Спартака» Джордана Ларссона, находящегося на правах аренды в АИКе. Шведский форвард обрадовался новому решению ФИФА по иностранным футболистам, ведь ему не придётся возвращаться в Россию (контракт Ларссона со «Спартаком» истекает в 2023-м).

«Такие ситуации будут только продолжаться. Я не удивлён тем, что Ларссон заявил об этом. Но по логике — по спортивной и жизненной — можно было по-человечески, спокойно договориться с клубом: без шума, пыли, дыма и не выносить это в прессу. Он сделал иначе. Мы же прекрасно понимаем, что ни Ларссон, ни клуб, ни любой другой футболист ни на что не влияет и никакие вопросы не решает в той ситуации, в которой мы оказались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.