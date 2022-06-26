Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: форвард «Манчестер Сити» Жезус подписал контракт с «Арсеналом» на пять лет

Источник: форвард «Манчестер Сити» Жезус подписал контракт с «Арсеналом» на пять лет
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус подписал соглашение с лондонским «Арсеналом» на пять лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, сумма за переход 25-летнего футболиста составит € 52 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Жезус рассматривает уход из «Манчестер Сити» в связи с приходом в команду форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Габриэл играл за «горожан» с 2017 года. С тех пор нападающий в 236 матчах забил 95 голов и отдал 46 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.

В новой команде Жезус должен стать заменой для Александра Ляказетта, который покинул Лондон свободным агентом спустя пять лет.

Новость по теме
Источник: «Арсенал» заплатит за Жезуса € 52 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022