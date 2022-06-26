Источник: форвард «Манчестер Сити» Жезус подписал контракт с «Арсеналом» на пять лет
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус подписал соглашение с лондонским «Арсеналом» на пять лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, сумма за переход 25-летнего футболиста составит € 52 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что Жезус рассматривает уход из «Манчестер Сити» в связи с приходом в команду форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Габриэл играл за «горожан» с 2017 года. С тех пор нападающий в 236 матчах забил 95 голов и отдал 46 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона.
В новой команде Жезус должен стать заменой для Александра Ляказетта, который покинул Лондон свободным агентом спустя пять лет.
Новость по темеИсточник: «Арсенал» заплатит за Жезуса € 52 млн
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