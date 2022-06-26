Агент сообщил, что форвард «Сочи» Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, заявил, что его клиент согласовал контракт с «Зенитом».

«Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга может выложить за 25-летнего колумбийского футболиста € 5 млн и подписать с ним контракт по схеме «3+1». Кассьерра появился в российском футболе в 2021 году, когда перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша». За сезон Матео забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в Российской Премьер-Лиге, заняв второе место в списке бомбардиров турнира после Гамида Агаларова из «Уфы» (19).

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