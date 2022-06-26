Агент сообщил, что форвард «Сочи» Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, заявил, что его клиент согласовал контракт с «Зенитом».
«Матео Кассьерра согласовал контракт с «Зенитом», — сказал Араоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга может выложить за 25-летнего колумбийского футболиста € 5 млн и подписать с ним контракт по схеме «3+1». Кассьерра появился в российском футболе в 2021 году, когда перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша». За сезон Матео забил 14 голов и отдал шесть результативных передач в Российской Премьер-Лиге, заняв второе место в списке бомбардиров турнира после Гамида Агаларова из «Уфы» (19).
Каким будет новый «Спартак»? Подробный разбор с Максом КБ Телега. Премьер-лига несправедливости #9:
- 27 июня 2022
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:38
-
23:26
-
23:17
-
23:13
-
23:13
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:39
-
22:22
-
22:17
-
22:14
-
21:59
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:19
-
21:14
-
21:03
-
20:58
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:25
-
20:24