Лунёв: «Фиорентина» для Кокорина не потолок

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал то, что игрок «Фиорентины» получает мало игрового времени.
«Я видел Сашу на тренировках в «Зените». И понимаю, что «Фиорентина» для него не потолок. У него был хороший отрезок в «Сочи», когда он сумел собраться после травмы крестообразных связок и тюрьмы. У Кокоры есть игровые качества, которые позволяют ему быть там, где он есть, а, может быть, выше. Но почему Саня не играет, для меня вопрос. Понятно, что в первый период у него были травмы, адаптация, что-то не получалось. Но дальше…
В целом считаю, что по своим качествам Кокора — талант. Как бы к нему ни относилась большая часть аналитиков, блогеров и так далее. Да, могут быть проблемы в чем-то другом, но в футбольном плане мало у кого видел такие качества, как у него», — цитирует Лунёва Известия.
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