Лунёв рассказал о разнице в требованиях к вратарям в России и Германии

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал о разнице в требованиях к вратарям в России и Германии.

«Обширнее функционал. У нас в России так: лови свое, ногами попроще. В Германии «ловить свое» недостаточно.

Вратарь там должен не просто защищать ворота и пытаться отбить мяч, но и быть помощником полевым игрокам. И играть ногами так, чтобы начинать атаки, участвовать в их построении, организовывать выход команды из-под прессинга. Все отрабатывается на тренировках, моделируются моменты. И это расширяет границы понимания футбола», — приводит слова Лунёва «Известия».

Лунёв перешел в «Байер» летом 2021 года. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне он пронял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два гола.