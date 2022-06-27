Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал о разнице в требованиях к вратарям в России и Германии.
«Обширнее функционал. У нас в России так: лови свое, ногами попроще. В Германии «ловить свое» недостаточно.
Вратарь там должен не просто защищать ворота и пытаться отбить мяч, но и быть помощником полевым игрокам. И играть ногами так, чтобы начинать атаки, участвовать в их построении, организовывать выход команды из-под прессинга. Все отрабатывается на тренировках, моделируются моменты. И это расширяет границы понимания футбола», — приводит слова Лунёва «Известия».
Лунёв перешел в «Байер» летом 2021 года. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне он пронял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два гола.
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