В «Сочи» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о поддержке исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева.



«Сан Саныча давно знаем уже. Сейчас мы поддержали его большинством», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ и попросил назначить исполняющим обязанности Александра Алаева.



Отметим, что Алаев занимает аналогичную должность в ФНЛ с 25 февраля 2021 года.

Новость по теме В «Сочи» прокомментировали уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Новый сезон Премьер-Лиги начнётся 15 июля матчем «Химки» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Остальные встречи первого тура состоятся 16 и 17 июля.

По итогам прошлого сезона сочинцы заняли второе место в таблице РПЛ.