В «Сочи» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ
Поделиться
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о поддержке исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева.
«Сан Саныча давно знаем уже. Сейчас мы поддержали его большинством», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 27 июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ и попросил назначить исполняющим обязанности Александра Алаева.
Отметим, что Алаев занимает аналогичную должность в ФНЛ с 25 февраля 2021 года.
Новый сезон Премьер-Лиги начнётся 15 июля матчем «Химки» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Остальные встречи первого тура состоятся 16 и 17 июля.
По итогам прошлого сезона сочинцы заняли второе место в таблице РПЛ.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56
Партнерский контент