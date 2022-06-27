В «Сочи» прокомментировали уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с должности президента Российской Премьер-Лиги.



«Что вы хотите? Я ничего добавить не смогу. Заявление, я думаю, есть уже. Спросите Ашота Рафаиловича. Однозначно не ко мне вопрос, почему он ушёл. Хачатурянц — взрослый человек, он вправе принимать свои решения. На то есть, наверное, объективные причины — обсуждать их я не хочу», – сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В минувшем сезоне «Сочи» занял второе место в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 56 очков. Победителем чемпионата стал «Зенит», набравший 65 баллов.

В первом матче нового сезона сочинцы сыграют с московским «Торпедо» 17 июля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.