В «Сочи» прокомментировали уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с должности президента Российской Премьер-Лиги.
«Что вы хотите? Я ничего добавить не смогу. Заявление, я думаю, есть уже. Спросите Ашота Рафаиловича. Однозначно не ко мне вопрос, почему он ушёл. Хачатурянц — взрослый человек, он вправе принимать свои решения. На то есть, наверное, объективные причины — обсуждать их я не хочу», – сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В минувшем сезоне «Сочи» занял второе место в таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 56 очков. Победителем чемпионата стал «Зенит», набравший 65 баллов.
В первом матче нового сезона сочинцы сыграют с московским «Торпедо» 17 июля. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
- 27 июня 2022
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