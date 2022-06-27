Хачатурянц прокомментировал уход с поста президента РПЛ

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал уход с поста президента лиги.

«Хочу поблагодарить руководителей и владельцев клубов РПЛ за доверие, взаимное уважение и конструктивный диалог.



Также хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с её клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию Лиги, налаживаются бизнес-процессы.



Нам удалось подписать контракты с новыми надёжными партнёрами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее – это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях.



На пост президента РПЛ я рекомендую Александра Алаева. Лигу и её нового руководителя ждут новые вызовы, при этом я надеюсь, что в случае утверждения кандидатуры Александра Александровича курс на реформы РПЛ и создание качественного и конкурентоспособного продукта будет продолжен», – цитирует Хачатурянца официальный телеграм-канал РПЛ.