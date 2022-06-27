Хачатурянц прокомментировал уход с поста президента РПЛ

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал уход с поста президента лиги.
«Хочу поблагодарить руководителей и владельцев клубов РПЛ за доверие, взаимное уважение и конструктивный диалог.
Также хочу отметить, что мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с её клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию Лиги, налаживаются бизнес-процессы.
Нам удалось подписать контракты с новыми надёжными партнёрами и спонсорами, которые позволяют клубам РПЛ твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее – это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях.
На пост президента РПЛ я рекомендую Александра Алаева. Лигу и её нового руководителя ждут новые вызовы, при этом я надеюсь, что в случае утверждения кандидатуры Александра Александровича курс на реформы РПЛ и создание качественного и конкурентоспособного продукта будет продолжен», – цитирует Хачатурянца официальный телеграм-канал РПЛ.
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56