Ашот Хачатурянц сообщил, что покинет исполком РФС и пост главы ЭСК после ухода из РПЛ

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц сообщил, что покинет исполком РФС и пост главы ЭСК. Ранее сегодня он подал в отставку с поста главы РПЛ, его место занял Александр Алаев.



«Сегодня я также направил в Российский футбольный союз заявления о выходе из состава исполкома РФС и об уходе с поста руководителя Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.



По итогам прошлого сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем РПЛ. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), в тройку лидеров также вошло «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам минувшего сезона «Рубин», «Уфа» и тульский «Арсенал».