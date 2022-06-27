В «Зените» опровергли интерес к вратарю «Сочи» Адамову
Поделиться
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе сине-бело-голубых к голкиперу «Сочи» Денису Адамову.
«Сейчас у «Зенита» нет интереса к вратарю «Сочи» Адамову», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В минувшем сезоне Адамов провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. В семи из них вратарь не пропустил.
Ранее появилась информация о том, что «Зенит» проявляет интерес к Денису Адамову, который провёл за сочинцев один сезон. Ранее вратарь выступал за «Краснодар» и команды системы «быков».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Сочи» занял второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, завоевав первые в истории клуба медали РПЛ.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:35
-
15:35
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:17
-
15:14
-
15:03
-
14:53
-
14:43
-
14:40
-
14:35
-
14:28
-
14:27
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
Партнерский контент