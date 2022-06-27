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В «Зените» опровергли интерес к вратарю «Сочи» Адамову

В «Зените» опровергли интерес к вратарю «Сочи» Адамову
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе сине-бело-голубых к голкиперу «Сочи» Денису Адамову.

«Сейчас у «Зенита» нет интереса к вратарю «Сочи» Адамову», – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В минувшем сезоне Адамов провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге. В семи из них вратарь не пропустил.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» проявляет интерес к Денису Адамову, который провёл за сочинцев один сезон. Ранее вратарь выступал за «Краснодар» и команды системы «быков».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Сочи» занял второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, завоевав первые в истории клуба медали РПЛ.

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