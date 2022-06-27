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«С таких постов от хорошей жизни не уходят». Нигматуллин — об отставке Хачатурянца

«С таких постов от хорошей жизни не уходят». Нигматуллин — об отставке Хачатурянца
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.

«Честно говоря, не знаком с данным экс-руководителем РПЛ. Сложно сказать о работе Хачатурянца, но он не задержался. Наверное, если человек уходит — значит, что-то пошло не так. Возможно, рекомендовали уход, появился новый кандидат, которого будут лоббировать сейчас. Во всяком случае с таких постов от хорошей жизни не уходят. Уходят по какой-то причине. Конкретных и объективных причин, наверное, мы не услышим», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина.

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