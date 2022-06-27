«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов

«Уотфорд» отказался от проведения товарищеского матча со сборной Катара, сообщает Watford Observer.
На прошлой неделе английский клуб объявил о намерении провести товарищескую встречу с командой Катара во время тренировочного сбора в Австрии. Против проведения встречи выступили женщины-болельщицы и ЛГБТ-фанаты «Уотфорда». Они опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что разочарованы этой новостью, и призвали английский клуб поддержать защиту прав человека.
«Матч так и не был назначен. Стало совершенно ясно, что проводить эту игру нельзя, поэтому расписание будет пересмотрено», — отметил представитель «Уотфорда».
Катар известен своей репрессивной политикой в отношении ЛГБТ-сообщества, несоблюдением прав женщин и прав человека.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 27 июня 2022
-
18:50
-
18:45
-
18:36
-
18:25
-
18:21
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:49
-
17:42
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:24
-
17:22
-
17:21
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
16:58
-
16:56
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:31
-
16:27
-
16:11
-
16:09
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:53
-
15:45