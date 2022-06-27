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«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов

«Уотфорд» отменил матч со сборной Катара из-за недовольства болельщиц и ЛГБТ-фанатов
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«Уотфорд» отказался от проведения товарищеского матча со сборной Катара, сообщает Watford Observer.

На прошлой неделе английский клуб объявил о намерении провести товарищескую встречу с командой Катара во время тренировочного сбора в Австрии. Против проведения встречи выступили женщины-болельщицы и ЛГБТ-фанаты «Уотфорда». Они опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что разочарованы этой новостью, и призвали английский клуб поддержать защиту прав человека.

«Матч так и не был назначен. Стало совершенно ясно, что проводить эту игру нельзя, поэтому расписание будет пересмотрено», — отметил представитель «Уотфорда».

Катар известен своей репрессивной политикой в отношении ЛГБТ-сообщества, несоблюдением прав женщин и прав человека.

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