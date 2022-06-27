«Сампдория» намерена продлить контракт с 39-летним форвардом Квальяреллой

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла продлит контракт с итальянским клубом, сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, новое соглашение 39-летнего форварда с «Сампдорией» будет рассчитано на один год. В январе Квальярелле исполнится 40 лет.



Напомним, Квальярелла выступает за «Сампдорию» с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Торино», «Фиорентину», «Наполи», «Ювентус» и другие команды. С 2007 по 2019 год Квальярелла вызывался в состав национальной команды Италии.



«Сампдория» по итогам сезона-2021/2022 заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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