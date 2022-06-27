«Спартак» объявил о расторжении контракта с Джорданом Ларссоном

Нападающий Джордан Ларссон покинул «Спартак», сообщает пресс-служба московского клуба. Трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим Джордана за время, проведённое в «Спартаке», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года. Всего шведский форвард провёл за российский клуб 83 матча и забил 27 голов. В составе «Спартака» Ларссон стал серебряным призёром Российской Премьер-Лиги. В апреле текущего года нападающий перешёл на правах аренды в шведский АИК.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал Кубок России. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».