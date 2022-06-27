«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 9:1

Сегодня, 27 июня, в товарищеском матче грозненский «Ахмат» встречался с пензенским «Зенитом». Игра прошла в Центре олимпийской подготовки в Саранске и завершилась победой «Ахмата» со счётом 9:1.



Голы в составе грозненской команды забили Антон Швец, Владимир Ильин, Абубакар Иналкаев, а также Саид Алиев, Иван Олейников и Идрис Умаев, оформившие дубли.



«Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля 2022 года. В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.