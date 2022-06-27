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«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 9:1

«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 9:1
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Сегодня, 27 июня, в товарищеском матче грозненский «Ахмат» встречался с пензенским «Зенитом». Игра прошла в Центре олимпийской подготовки в Саранске и завершилась победой «Ахмата» со счётом 9:1.

Голы в составе грозненской команды забили Антон Швец, Владимир Ильин, Абубакар Иналкаев, а также Саид Алиев, Иван Олейников и Идрис Умаев, оформившие дубли.

«Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля 2022 года. В первом туре Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт 16 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 июня 2022, понедельник. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
9 : 1
Зенит Пз
Пенза, Россия
0:1 – 0'   1:1 Швец – 14'   2:1 Ильин – 35'   3:1 Олейников – 46'   4:1 Алиев – 63'   5:1 Олейников – 68'   6:1 Иналкаев – 84'   7:1 Алиев – 87'   8:1 Умаев – 90+15'   9:1 Умаев – 90+18'
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