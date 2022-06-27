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Мостовой рассказал, почему не удивился неприглашению на матч ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Мостовой рассказал, почему не удивился неприглашению на матч ветеранов «Зенит» — «Спартак»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой признался, что не был удивлён отсутствием приглашения на матч легенд «Спартака» и «Зенита».

«Что тут сказать? Меня это не расстраивает. Я говорю много лет: как я вернулся в Россию, от «Спартака» было всего одно предложение, когда у меня был юбилей перед чемпионатом мира – 2018. Меня ничего не удивляет, я к этому спокойно отношусь.

Люди, которые помнят, какие я голы забивал, всё помнят. Остальное — кому что выгодно и удобно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз планирует провести матч легенд и ветеранов «Зенита» и «Спартака» в преддверии игры за Суперкубок России. Ожидается, что встреча легенд состоится за день до матча за Суперкубок, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

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