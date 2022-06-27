В «Лилле» рассказали, когда примут решение по будущему Юсуфа Языджи
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В пресс-службе французского «Лилля» рассказали, когда примут решение по будущему турецкого полузащитника клуба Юсуфа Языджи.
«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер — он ещё не приехал в расположение клуба. Всё зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», — заявили в пресс-службе «Лилля» корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.
Напомним, Юсуф Языджи в минувшем сезоне выступал на правах аренды за московский ЦСКА. Клубы не смогли договориться о трансфере игрока сборной Турции, и Языджи вернулся во французский клуб. В столичном ЦСКА турецкий полузащитник провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022 и сумел забить восемь мячей.
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