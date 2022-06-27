«На двух стульях нельзя усидеть». Канчельскис — об уходе Федуна из «Лукойла»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об уходе владельца «Спартака» Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла».

«Он устал уже работать на два фронта. Надо поработать на один фронт — спартаковский. Посмотрим, что из этого выйдет, как выльется для «Спартака». «Лукойл» — это большая компания. Это было очень хорошее спонсирование для «Спартака». Но времена меняются.



Допускаю ли уход Федуна из «Спартака» в следующем году? Всё может быть. Если будет хорошее предложение, то почему нет? В его адрес столько критики. Хотя был построен такой красивый стадион, хоть и не за его деньги. Однако была инициатива, многое сделал. Время покажет, как будет. Надо сосредоточиваться на одном месте: на двух стульях нельзя усидеть. Может, для «Спартака» это будет в лучшую сторону», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.