Экс-гендиректор РФС: Алаев — хороший менеджер, но трудно очистить «конюшни» нашего футбола

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв высказался о назначении Александра Алаева на пост временно исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.

«По поводу Алаева у меня поначалу было хорошее мнение. Я оценивал его как перспективного менеджера. И сейчас не снимаю эту оценку. Но ощущения от его назначения всё равно противоречивые. Система российского футбола такова, что не то что один в поле не воин там – это само собой разумеется. Но, даже если бы Геракл сейчас восстал, то и он не расчистил бы эти авгиевы конюшни. В рамках существующего положения дел, думаю, Алаеву мало что удастся сделать в плане реформирования футбола. Хотя ясно, что Алаев – человек новой формации. Если бы у него при определённых условиях была группа поддержки, хорошие советники, другая внешняя среда, он мог бы себя проявить. Но, боюсь, нынешнее состояние профессионального футбола в России таково, что у него вряд ли что-то получится.

Имею ли я в виду под словом «система» людей, которые работают в нашем футболе? Да, тех, кто возглавляет клубы, работает в аппарате. Мы видим, как хорошо работали в российском футболе иностранные тренеры: Тедеско – в «Спартаке», Шварц – в «Динамо». Но тренерская школа в России у нас и так приличная. Специалистов много хороших, просто они не находят возможности для работы. А вот менеджеров почти нет высококвалифицированных. И как раз на руководящие посты нашего футбола можно было приглашать людей из-за границы. Но вынуждены обходиться теми, кто есть», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 27 июня, с поста президента Российской Премьер-Лиги ушёл Ашот Хачатурянц. Он возглавил РПЛ в ноябре 2021 года. На внеплановом собрании клубов РПЛ исполняющим обязанности президента лиги был избран Александр Алаев.