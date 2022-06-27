Александр Кержаков сообщил, что на данный момент не ведёт переговоров ни с одним клубом
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Бывший главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков ответил на вопрос, ведёт ли он сейчас переговоры с каким-либо клубом.
«На данный момент переговоров ни с кем не веду. На меня из клубов никто не выходил», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
Напомним, контракт Александра Кержакова с нижегородским клубом истёк 1 июня. «Нижний Новгород» под руководством легендарного игрока «Зенита» в минувшем сезоне сумел избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб в первом сезоне в РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее контракт с Кержаковым было решено не продлевать, а новым главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.
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