Самый скандальный уход межсезонья. Из-за чего Кержаков оказался лишним в Нижнем

Александра Кержакова по-человечески жаль. Вероятно, тренер с середины мая понимал, что ему не предложат новый контракт, но продолжал отвечать на звонки и сообщать актуальные новости. Правда, они не менялись. Несколько недель он и его штаб ждали разговора с руководством, который так и не состоялся. В «Пари НН» назначили Галактионова и объявили о новой стратегии. Если кратко – избавиться от возрастных игроков, которые вытащили команду на 11-е место, и заиграть молодёжь. Якобы новый тренер подходит под такую миссию куда лучше.

Первый странный момент: ведь Кержаков работал со сборной России до 17 лет два года. Сейчас этим парням 20-22. Значит, это поколение он знает лучше других. Но для руководства этот аргумент показался не самым важным.

Вот слова гендира клуба Равиля Измайлова из интервью «СЭ»:

«Думая о том, как сделать качественный шаг вперёд, мы понимали, что необходимы перемены. И прежде всего в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые позволили бы без срывов пройти весь сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке. Да, Галактинов – молодой специалист, но у него уже есть опыт работы на европейском уровне вместе с молодёжной сборной России. В своё время проходил стажировку в «Аяксе», ПСВ, «Фейеноорде», «Лансе», внимательно следит за всем происходящим в мировом футболе, изучает всё новое в развитии игры. Всё это он стремится применять в своей работе», – сказал он.

Александр Кержаков даёт указания команде Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Да, Галактионов владеет информацией об актуальном состоянии молодёжи. Но давайте честно: 90 процентов этих футболистов выступают в сильных командах РПЛ. Многие в основе или близко к ней. И вряд ли они захотят ехать в Нижний Новгород, пусть и к хорошему тренеру.

Вторая деталь – руководитель концентрирует внимание на стажировках. Да, «Аякс», ПСВ – это круто. Михаил действительно ценный вариант с точки зрения образовательного бэкграунда. Но тот же Кержаков на финише карьеры ездил на стажировки в «Севилью» и даже «Реал». А спецов, способных в деталях рассказать о методах работы в голландских клубах, в его окружении наверняка достаточно. Так что это преимущество тоже условное.

Всё это не значит, что «Пари НН» совершает грандиозную ошибку, меняя Кержакова на Галактионова. Возможно, даже наоборот. По слухам, роль Александра как тренера преувеличена. Но он собрал сильный штаб, который способен решать задачи. Говорили и о непростых отношениях тренера с руководством и непосредственно с командой – тоже важная деталь. Якобы не все игроки были в восторге от работы с ним. Но тогда почему не сказать об этом прямо вместо того, чтобы выдумывать странные аргументы, которые выглядят просто смешно?

Прекрасна и реакция самого Кержакова на слова руководства: «Удивляет ли меня причина? Давайте отвечу так: мне никто не говорил о концепции развития клуба – в том числе о привлечении молодых игроков и построении команды».

То есть продолжение сотрудничества изначально не рассматривалось. Кстати, состав «Пари НН» в прошлом сезоне точно не был самым старым. Средний возраст всех игроков – 26,2 года. Это ниже, чем у «Ахмата», «Уфы», «Арсенала», «Зенита» и «Сочи». Да, комплектованием занимался в основном Кержаков. Но и с его стороны было бы наивно приглашать молодёжь в первый же сезон клуба на взрослом уровне.

Очевидно, что финальным аргументом за нового тренера стало заключение контракта с новым спонсором и, как следствие, смена названия. Не секрет, что часть доходов в клуб пришла вместе с Кержаковым. Теперь их замещают. И уже работают независимо.

«Финансовое состояние клуба? Более уверенное, чем год назад, – сказал Измайлов в том же интервью. – Произошло это благодаря партнёрству со спонсором, которому так же, как и нам, интересно, чтобы клуб рос, развивался и двигался вперёд. И сотрудничество с ним даст возможность не перекладывать свои материальные проблемы на плечи болельщиков и областного бюджета».

Но если у Галактионова вдруг не пойдёт, про Кержакова и его штаб ещё наверняка вспомнят. Правда, сам Александр к тому моменту уже может оказаться занят. Настойчиво говорят, например, об интересе к нему из ФНЛ. Так или иначе, самый скандальный уход межсезонья в РПЛ уже, кажется, произошёл.