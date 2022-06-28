Инсинье: люди говорят, что футбол в Северной Америке не настоящий, но это не так

Недавно ставший игроком «Торонто» итальянский нападающий Лоренцо Инсинье прокомментировал переход в клуб.
«Я мог бы остаться в Европе. Мне 31 год, так что у меня еще много лет впереди. Но я выбрал счастье и благополучие своей семьи. Я много выигрывал с «Наполи», так же как и проигрывал. Но я хотел перемен. И, что более важно, попробовать себя либо в другом европейском клубе, либо здесь, в Северной Америке.
Я слышал, что люди говорят, что футбол в Северной Америке — это не настоящий футбол. Но я видел это, и это неправда», — приводит слова Инсинье Sportsnet.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
Напомним, ранее Инсинье выступал за «Наполи» с 2010 года. Лоренцо забил 122 гола и отдал 95 результативных передач за итальянский клуб в 434 матчах во всех соревнованиях.
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