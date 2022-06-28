Гендиректор «Интера» рассказал о ходе переговоров с Дибалой

Джузеппе Маротта, являющийся генеральным директором миланского «Интера», в интервью журналистам рассказал о ходе переговоров с экс-нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

«Что касается Пауло Дибалы, то переговоры ещё продолжаются. Ситуация такова, что мы встречались с его представителями, но это часть нашей работы, нам нужно проводить опросы, исследовать новых футболистов, и среди них есть Дибала. Но чтобы прийти к соглашению, должны быть согласованы существенные условия, а пока мы ничего определённого не согласовали», — приводит слова Маротты Corriere dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Пауло Дибала может перейти в мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в € 35 млн.

Болельщики «Милана» заполнили улицы города.