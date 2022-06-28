Фоден поссорился с девушкой из-за того, что она использовала его телефон пока он плавал

22-летний полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден поругался со своей возлюбленной на отдыхе по необычной причине, сообщает Daily Mail.

Как отмечает источник, скандал Фодена со своей девушкой, – Ребеккой Кук, возник на почве того, что пока футболист плавал в море, она воспользовалась его мобильным телефоном. В опубликованном очевидцами видео, запечатлён момент, когда Кук кричит на Фодена выговаривая ему: «Ты думаешь, что я действительно такая тупая!? Мы не можем никуда с тобой ездить, потому каждый раз происходит одно и то же».

Очевидец предположил, что ссора произошла из-за того, что Фоден отказывал всем в совместных фотографиях, однако, когда к нему подходили с аналогичной просьбой девушки, то он любезно соглашался.

Напомним, в прошедшем сезоне Фоден принял участие в 45 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.

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