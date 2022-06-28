Болельщики «Урала» будут бойкотировать все матчи с применением Fan ID

Болельщики «Урала» заявили, что будут бойкотировать матчи, посещение которых сопряжено с системой Fan ID. Ранее о бойкоте игр под эгидой Российской Премьер-Лиги высказались фанаты других российских клубов.

«Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени.



Мы бойкотируем все без исключения матчи РПЛ, начиная с 1-го тура и до полной отмены данного закона. При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодёжка, двойка, баскетбол», — говорится в сообщении фанатского объединения.

О бойкоте уже заявили объединения московских «Динамо», ЦСКА, «Торпедо» и прочих команд.