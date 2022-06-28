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Овечкин — об игроке «Амкала», на котором применил силовой приём: не знаю, что он хотел

Овечкин — об игроке «Амкала», на котором применил силовой приём: не знаю, что он хотел
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о силовом приёме, который применил в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

Напомним, во время игры футболист «Амкала» попытался отобрать мяч у Овечкина. Российский хоккеист поставил корпус и таким образом нейтрализовал соперника. После замены у Овечкина состоялся короткий разговор с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, который зафиксировала пресс-служба московского клуба.

«А что там чувачок отлетел сразу же?» — спросил Тюкавин.

«Я не знаю, что он хотел», — ответил Овечкин.

Овечкин заключил контракт с «Динамо» на одну игру. Хоккеист отметился голом в этой встрече. Позже Овечкин признался, что исполнил свою мечту, сыграв за футбольный клуб «Динамо».

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