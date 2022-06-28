Овечкин — об игроке «Амкала», на котором применил силовой приём: не знаю, что он хотел
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о силовом приёме, который применил в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).
Напомним, во время игры футболист «Амкала» попытался отобрать мяч у Овечкина. Российский хоккеист поставил корпус и таким образом нейтрализовал соперника. После замены у Овечкина состоялся короткий разговор с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, который зафиксировала пресс-служба московского клуба.
«А что там чувачок отлетел сразу же?» — спросил Тюкавин.
«Я не знаю, что он хотел», — ответил Овечкин.
Овечкин заключил контракт с «Динамо» на одну игру. Хоккеист отметился голом в этой встрече. Позже Овечкин признался, что исполнил свою мечту, сыграв за футбольный клуб «Динамо».
Комментарии
- 28 июня 2022
-
20:21
-
20:19
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:40
-
18:37
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:50
-
17:50
-
17:37
-
17:29
-
17:19
-
17:17
-
16:56
-
16:45
-
16:37
-
16:36
-
16:22
-
16:14
-
16:11
-
16:09
-
15:58
-
15:54
-
15:42
-
15:34
Партнерский контент