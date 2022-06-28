Нападающая сборной США Алекс Морган учит маленькую дочь растяжке. Видео
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Футболистка сборной США Алекс Морган показала, как учит свою маленькую дочь Чарли Елену Карраско упражнениям для растяжки.
Напомним, Морган впервые стала мамой в мае 2020 года. В сентябре того же года футболистка заключила контракт с «Тоттенхэм Хотспур». С 2022 года 32-летняя Морган выступает за «Сан-Диего Вейв». Ранее Морган выступала за такие клубы, как «Вест-Кост», «Калифорния Сторм», «Вестер Нью-Йорк Флеш», «Портланд Торнс», «Лион», «Орландо Прайд» и другие команды.
С 2010 года Морган вызывается в национальную команду США. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).
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