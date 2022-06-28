Нападающая сборной США Алекс Морган учит маленькую дочь растяжке. Видео

Футболистка сборной США Алекс Морган показала, как учит свою маленькую дочь Чарли Елену Карраско упражнениям для растяжки.

Напомним, Морган впервые стала мамой в мае 2020 года. В сентябре того же года футболистка заключила контракт с «Тоттенхэм Хотспур». С 2022 года 32-летняя Морган выступает за «Сан-Диего Вейв». Ранее Морган выступала за такие клубы, как «Вест-Кост», «Калифорния Сторм», «Вестер Нью-Йорк Флеш», «Портланд Торнс», «Лион», «Орландо Прайд» и другие команды.

С 2010 года Морган вызывается в национальную команду США. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).