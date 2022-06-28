Компания «Евраз», которую контролирует Абрамович, может купить «Спартак»

Акционерное общество «Евраз», частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ключевую роль в переменах в московском клубе будет играть «Лукойл», а в ближайшее время «Евраз» вряд ли приобретёт красно-белый клуб.

Напомним, недавно владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл». Он пришёл в фирму в 1994 году. В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При нём московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.

По итогам завершившегося сезона москвичи заняли 10-е место в Российской Премьер-Лиге.