Компания «Евраз», которую контролирует Абрамович, может купить «Спартак»
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Акционерное общество «Евраз», частью которой владеет российский предприниматель Роман Абрамович, может приобрести московский «Спартак». Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, ключевую роль в переменах в московском клубе будет играть «Лукойл», а в ближайшее время «Евраз» вряд ли приобретёт красно-белый клуб.
Напомним, недавно владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл». Он пришёл в фирму в 1994 году. В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При нём московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.
По итогам завершившегося сезона москвичи заняли 10-е место в Российской Премьер-Лиге.
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