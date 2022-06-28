Осинькин: у нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат

Игорь Осинькин, тренирующий «Крылья Советов», рассказал о задачах команды на следующий сезон. По итогам предыдущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги клуб занял восьмое место.

«У нас нет сверхзадачи выиграть чемпионат. Мы хотим расти, мы не хотим занимать место ниже, чем в прошлом сезоне. Мы сможем идти вперёд, на верхние места турнирной таблицы. Надеюсь, что наши футболисты будут становиться сильнее, и от этого место в таблице будет улучшаться», — приводит слова специалиста пресс-служба команды.

Сегодня подопечные Игоря Осинькина проиграли «Рубину». Счёт в противостоянии уже на девятой минуте открыл Камиль Муллин, который реализовал выход один на один. В конце первого тайма Джоэль Фамейе забил после передачи Ильи Самошникова с фланга. Встреча длилась три тайма, на 107-й минуте Александр Зотов довёл счёт до разгромного.