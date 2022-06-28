Женская сборная Швеции обыграла Бразилию и обновила рекорд посещаемости

Шведские болельщики установили новый рекорд посещаемости матчей своей женской сборной. Сегодня, 28 июня, на «Френдс-Арене» в Стокгольме присутствовали 33 218 человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, на матч Швеция — Германия пришли 25 882 болельщика.



Шведки одержали победу над командой Бразилии со счётом 3:1. Йоханна Канерид, Лина Хуртиг и Стина Блакстениус отличились в составе шведской сборной. Бразильянка Дебинья открыла счёт в этой встрече.



Товарищеский матч с Бразилией завершил подготовку шведской сборной к чемпионату Европы, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. В первом туре шведки сыграют против действующего чемпиона Европы сборной Нидерландов. Сборная Швеции — серебряный призёр Олимпиады в Токио.