Источник: Юри Алберто уже подписал контракт с «Коринтиансом», Мантуан и Иван — с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто в ближайшее время должен перейти в «Коринтианс» на правах аренды, сообщает в «Твиттере» бразильский журналист Марко Белло.
По словам источника, сделка полностью согласована, более того – футболист уже подписал контракт. В обратном направлении, в Санкт-Петербург, в аренду проследуют Густаво Мантуан и Иван – их соглашения также уже оформлены. Отсутствует только официальное заявление «Коринтианса» и «Зенита».
Марко Белло также добавляет, что отец Юри Алберто – Карлос Алберто – сегодня ночью посетит «Арену Коринтианс», где в 3:30 мск «Коринтианс» сыграет с «Бокой Хуниорс» в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Юри Алберто перешёл в «Зенит» в январе этого года. В сезоне-2021/2022 бразилец провёл за сине-бело-голубых 15 матчей и забил шесть мячей – четыре в РПЛ и два в Кубке России.
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