Фонсека прибыл во Францию и подпишет двухлетний контракт с «Лиллем»

Португалец Паулу Фонсека прилетел в Лилль для подписания контракта с одноимённым клубом, информирует O Jogo.
По сведениям португальского издания и ряда французских СМИ, наставник согласовал с «Лиллем» двухлетний контракт. Он заменит на посту главного тренера Жослена Гурвеннека, который покинул свой пост 16 июня.
Журналист Сабер Десфарж в «Твиттере» отмечает, что официальное оформление запланировано в среду, после чего состоятся презентация и пресс-конференция Фонсеки в новом качестве.
49-летний специалист известен по работе с донецким «Шахтёром», с которым за три сезона выиграл 7 трофеев (по 3 раза чемпионат и Кубок, 1 раз Суперкубок Украины) и относительно успешно выступал в еврокубках. Летом 2019 года Паулу Фонсека возглавил римскую «Рому», в которой отработал 2 сезона. После этого ровно год португалец находился в творческом отпуске.
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