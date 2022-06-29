Куман выбрал идеальный состав «Барселоны» за всю историю

Экс-футболист и главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в интервью программе «Vaques sagrades» на Esport 3 выбрал идеальный состав команды среди всех, кто выступал за каталонцев в истории.
Вратарскую позицию нидерландский специалист отвёл Андони Субисаррете, в защиту поставил Дани Алвеса, Карлеса Пуйоля, Хавьера Маскерано и Жорди Альбу, в среднюю линию – Йохана Неескенса, Хави и Андреса Иньесту, а в нападение – Лионеля Месси, Йохана Круиффа и Христо Стоичкова.
Напомним, Куман – обладатель 10 трофеев с «Барселоной» в качестве игрока. В 1992 году он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В ходе тренерской карьеры возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года и стал с ней обладателем Кубка Испании. Известно, что в 2023 году Куман сменит Луи ван Гала на посту главного тренера сборной Нидерландов.
Толпа фанатов «Барселоны» атаковала машину Кумана
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