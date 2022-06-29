«Барселона» продаст за € 205 млн 10% телеправ американской компании
Поделиться
Руководство «Барселоны» приняло предложение о частичной продаже телевизионных прав американской инвестиционной компании. Об этом сообщает Axios.
Сине-гранатовые продадут 10% эксклюзивных телеправ американской инвестиционной компании Sixth Street. Ранее каталонцы приняли решение продать до 25% различных медиа прав и почти 50% бизнеса по продаже атрибутики в попытке укрепить свои финансы.
Отметим, что Sixth Street недавно приобрела 20% акций «Сан-Антонио Спёрс» в НБА, инвестировала € 380 млн в мадридский «Реал» за 30 % долю в будущих доходах от стадиона и приобрела контрольный пакет акций спортивно-развлекательной группы Legends вместе с филиалами «Нью-Йорк Янкиз» и «Даллас Ковбойз».
10 самых дорогих футбольных клубов мира.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
04:25
-
04:06
-
04:02
-
03:48
-
03:43
-
03:23
-
03:11
-
03:00
-
02:47
-
02:44
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
-
00:19
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 28 июня 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:33
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:53
Партнерский контент