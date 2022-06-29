«Барселона» продаст за € 205 млн 10% телеправ американской компании

Руководство «Барселоны» приняло предложение о частичной продаже телевизионных прав американской инвестиционной компании. Об этом сообщает Axios.

Сине-гранатовые продадут 10% эксклюзивных телеправ американской инвестиционной компании Sixth Street. Ранее каталонцы приняли решение продать до 25% различных медиа прав и почти 50% бизнеса по продаже атрибутики в попытке укрепить свои финансы.

Отметим, что Sixth Street недавно приобрела 20% акций «Сан-Антонио Спёрс» в НБА, инвестировала € 380 млн в мадридский «Реал» за 30 % долю в будущих доходах от стадиона и приобрела контрольный пакет акций спортивно-развлекательной группы Legends вместе с филиалами «Нью-Йорк Янкиз» и «Даллас Ковбойз».

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