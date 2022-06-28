«Пузырь, который лопнет». Футболистка «Барселоны» Путельяс — о деньгах в мужском футболе
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Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс высказалась о финансовой ситуации в мужском и женском футболе.
«Не думаю, что условия, которые есть в мужском футболе, когда-нибудь будут достигнуты в женском, потому что для меня это пузырь, который вот-вот лопнет. Ранее говорили, что женский футбол не генерирует выручку, но теперь всё изменилось. Это ещё один аргумент, который мы опровергли», — приводит слова Путельяс Vogue Espana.
Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также ESPN признал 28-летнюю полузащитницу «Барселоны» лучшей футболисткой мира 2022 года. Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Ранее футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте».
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