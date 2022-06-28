Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пузырь, который лопнет». Футболистка «Барселоны» Путельяс — о деньгах в мужском футболе

«Пузырь, который лопнет». Футболистка «Барселоны» Путельяс — о деньгах в мужском футболе
Комментарии

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс высказалась о финансовой ситуации в мужском и женском футболе.

«Не думаю, что условия, которые есть в мужском футболе, когда-нибудь будут достигнуты в женском, потому что для меня это пузырь, который вот-вот лопнет. Ранее говорили, что женский футбол не генерирует выручку, но теперь всё изменилось. Это ещё один аргумент, который мы опровергли», — приводит слова Путельяс Vogue Espana.

Напомним, Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Также ESPN признал 28-летнюю полузащитницу «Барселоны» лучшей футболисткой мира 2022 года. Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. Ранее футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте».

Забить 159 голов и выиграть все матчи — очень плохо. Даже для состава «Барселоны Фемени» Забить 159 голов и выиграть все матчи — очень плохо. Даже для состава «Барселоны Фемени»
«Мы тоже убиваемся на поле, почему зарабатываем меньше мужчин?» Репортаж из «Чертаново» «Мы тоже убиваемся на поле, почему зарабатываем меньше мужчин?» Репортаж из «Чертаново»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022