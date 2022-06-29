В сеть слили новую форму «Валенсии», приуроченной к столетию «местальи»
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В интернете просочились фотографии новой домашней формы испанской «Валенсии» на сезон-2022/2023.
Футболка будет полностью белой с чёрными логотипами спонсоров и эмблемой PUMA. На джерси нанесена надпись, которая расположена под эмблемой в ознаменование столетия «Местальи », на котором указано оригинальное название клуба с цифрами: « Футбольный клуб Валенсии 1923-2023 ». Шорты будут выполнены в классическом чёрном цвете. Форма должна поступить в продажу в июле. Фотографии формы опубликовал испанский сайт As.
В минувшем сезоне клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
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