Жозе Моуринью не доволен трансферами «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не доволен трансферами своей команды, сообщает La Repubblica.



По информации источника, тренера пугает эта трансферная засуха в клубе, ведь на данном этапе подписали только полузащитника Неманью Матича.



«Рома» готова включить в сделку по продаже полузащитника клуба Николо Дзаньоло некоторых игроков «Ювентуса», который является главным претендентом на подписание футболиста. В число игроков, которых «Рома» хотела бы видеть в своём составе, вошли Артур Рамос, Фабио Миретти и Джакомо Вриони.



Также защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выставленный командой на трансфер, заинтересовал итальянскую «Рому». Главный тренер римлян хочет усилить в своём составе позицию защитника.