Дортмундская «Боруссия» хочет получить за Беллингема минимум € 120 млн

Дортмундская «Боруссия» установила сумму, за которую готова продать английского полузащитника Джуда Беллингема, сообщает Bild.
По информации источника, руководство немецкого клуба не станет рассматривать предложение о трансфере 19-летнего игрока, если оно будет меньше € 120 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Беллингема заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». По информации СМИ, мерсисайдский клуб, для которого полузащитник является приоритетной трансферной целью, готов заплатить за игрока € 100 млн. Предложение «Реала» составило € 90 млн.
Напомним, Беллингем стал игроком дортмундской «Боруссии» летом 2020 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 43 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач.
- 29 июня 2022
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