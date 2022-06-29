Рамос просил Рубиалеса посодействовать в получении «Золотого мяча» по итогам 2020 года

Издание El Confidencial опубликовало новые аудиозаписи личных разговоров президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.



В новых материалах раскрывается, что бывший защитник «Реала» Серхио Рамос просил Рубиалеса использовать влияние, чтобы игрок мог получить «Золотой мяч» по итогам 2020 года. Разговор между сторонами состоялся летом того года.



«Руби, добрый вечер. Вы знаете, что я никогда ни о чём вас не просил, но хочу сделать это сейчас, потому что думаю, что этот год был особенным, учитывая мои выступления. Хочу, чтобы вы помогли, чем сможете, подёргали за ниточки в УЕФА и связались с нужными людьми по поводу «Золотого мяча». Я буду благодарен вам всю жизнь. Дело не только в моём желании, но и в том, что испанский футбол действительно этого заслуживает. Обнимаю», — сказал Рамос в аудиозаписи.



«Здравствуйте, Серхио. Прежде всего поздравляю вас с успешным сезоном. Конечно, присуждение «Золотого мяча» не зависит от меня, но я попробую помочь вам, чем смогу. Можете рассчитывать на меня. Крепко обнимаю», — отметил Рубиалес.



Напомним, в 2020 году вручение «Золотого мяча» не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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