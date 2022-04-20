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Глава федерации футбола Испании отреагировал на обвинения по организации Суперкубка

Глава федерации футбола Испании отреагировал на обвинения по организации Суперкубка
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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал опубликованные аудиозаписи, которые раскрывают его роль в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

«Я хочу рассказать вам, почему я здесь только сегодня и не высказывался раньше. Было важно договориться с Саудовской Аравией, чтобы они разрешили нам говорить, потому что у нас есть соглашение о конфиденциальности. Было сказано много, но там мало или совсем нет правды.

Некоторые отчеты, которые у нас есть, говорят нам, что определенные СМИ публикуют новости в зависимости от наличия в них негатива. Мы вели переговоры с другими странами — Китаем, Катаром, государствами Африки. Когда они приходят с предложениями по бизнесу, им четко говорят, что у них не будет экономических отношений с RFEF. Федерация футбола Испании никому не платила и не будет платить ни единого евро. Речь идёт о € 400 млн. на испанский футбол. Мы проголосовали за это на ассамблее.

Федерация ничего не платит компании Пике, платежи осуществляет Саудовская Аравия. У нас нет экономических отношений. Это всё очередная ложь», — приводит слова Рубиалеса Abc.

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