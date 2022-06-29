«У богатых свои причуды». Кавазашвили — о Федуне и советнике Камоцци

Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили отреагировал на новости об уходе из «Спартака» Франко Камоцци, советника президента красно-белых Леонида Федуна. Он ответил на вопрос, удивляет ли его факт наличия такого поста в клубе.



«Будет ли Федун искать нового советника? Всё зависит от того, сколько денег у него осталось. Надо спросить у Федуна. Удивляет ли факт, что у него был советник? У богатых свои причуды», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



В прошлом сезоне «Спартак» занял лишь 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Но красно-белые на финише сезона-2021/2022 всё-таки выиграли Кубок России. В финале они оказались сильнее московского «Динамо» со счётом 2:1.

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