Нигматуллин прокомментировал решение «Зенита» подписать вратаря из Бразилии

Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин поделился мнением о переходе голкипера «Коринтианса» Ивана Куарежмы да Силвы в «Зенит». Он очень высоко оценивает представителей этого амплуа из Бразилии. При этом экс-футболист рассказал, что не следит за бразильским национальным первенством.



«Зениту» было необходимо усиление вратарской линии. Сложно предсказать, сможет ли Иван усилить клуб. Наверное, он будет основным вратарём. Бразильские вратари достаточно сильные — многие из них играют в Европе. Про уровень Ивана ничего сказать не могу, так как ничего о нём не знаю. Не слежу за бразильским чемпионатом. Но раз его приобрели, значит, увидели в нём какие-то качества, которые могут быть интересны. Вряд ли бы «Зенит» стал приобретать кота в мешке.



Проблема бразильцев в том, что у себя в чемпионате играют очень хорошо, но не все могут адаптироваться в Европе. Сейчас ещё есть проблема, что каждый приехавший легионер очень легко может включить заднюю. Ну а так, конечно, любопытно увидеть экзотического вратаря в РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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