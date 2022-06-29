Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о трансферной политике клуба. Российский специалист объяснил, почему не пригласил в команду экс-игроков «Зенита» Магомеда Оздоева и Артёма Дзюбу, знакомых ему по сборной России.



«К нам присоединилось четыре игрока. Нападающий Адама Траоре отлично проявил себя в «Шерифе», неплохо смотрелся в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Центральный защитник Матс Кнустер раньше выступал за голландский «Хераклес». Его коллега по амплуа Расмус Теландер перешёл из датского «Ольборга». И подписали опытного французского атакующего полузащитника Ксавье Мерсье из бельгийского «Левена».



При этом СМИ много пишут и о Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной — это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артёма, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.



При мне Артём и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведём переговоры. Никаких секретов нет», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».

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