Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах 29-летнего россиянина заинтересовал «Аль-Хиляль», информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, чемпион Саудовской Аравии готов предложить Оздоеву выгодный с финансовой точки зрения контракт. Однако сам Магомед ещё не определился со своим будущим, ведь у него есть варианты продолжения карьеры и в других азиатских клубах.

Ранее агент Магомеда Оздоева заявлял, что у его клиента есть предложения и из европейских клубов.

Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева 25 мая 2022 года. Магомед стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.