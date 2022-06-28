Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В услугах 29-летнего россиянина заинтересовал «Аль-Хиляль», информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, чемпион Саудовской Аравии готов предложить Оздоеву выгодный с финансовой точки зрения контракт. Однако сам Магомед ещё не определился со своим будущим, ведь у него есть варианты продолжения карьеры и в других азиатских клубах.
Ранее агент Магомеда Оздоева заявлял, что у его клиента есть предложения и из европейских клубов.
Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева 25 мая 2022 года. Магомед стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
- 28 июня 2022
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