«Сочи» назначит Точилина главным тренером из-за отсутствия лицензии у Гаранина

«Сочи» назначит Александра Точилина на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Точилин формально займёт пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина», — добавил источник «Чемпионата».

Примечательно, что у Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять любую команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. В своём заявлении «Сочи» избежал формулировки «главный тренер» в отношении Гаранина, назвав его «первым новобранцем» и просто тренером.

Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту», выступающую в Бундеслиге.