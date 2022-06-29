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«Сочи» назначит Точилина главным тренером из-за отсутствия лицензии у Гаранина

«Сочи» назначит Точилина главным тренером из-за отсутствия лицензии у Гаранина
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«Сочи» назначит Александра Точилина на пост главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Точилин формально займёт пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина», — добавил источник «Чемпионата».

Примечательно, что у Гаранина нет необходимой лицензии для того, чтобы возглавлять любую команду РПЛ. Поэтому официально он не будет числиться главным тренером. В своём заявлении «Сочи» избежал формулировки «главный тренер» в отношении Гаранина, назвав его «первым новобранцем» и просто тренером.

Ранее Александр Точилин заявил о готовности возглавить московское «Динамо» после ухода Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил берлинскую «Герту», выступающую в Бундеслиге.

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