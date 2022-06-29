Дубль Сутормина и два пенальти — в видеообзоре матча ЦСКА — «Зенит»

Сегодня, 29 июня, прошёл матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА – «Зенит». Команды встретились в Москве на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене». Санкт-петербургская команда одержала разгромную победу со счётом 3:0.

«Зенит» открыл счёт в первом тайме. На 39-й минуте забил полузащитник Алексей Сутормин, результативную передачу отдал Зелимхан Бакаев. На 67-й минуте Сутормин оформил дубль. На 77-й минуте судья поставил второй пенальти в ворота московской команды. К «точке» подошёл полузащитник Андрей Мостовой, которому удалось успешно реализовать свой удар.



Напомним, «Зенит», «Сочи», «Нижний Новгород» и ЦСКА – участники предсезонного турнира. После трёх сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят второе-третье место, а ЦСКА – на последнем.