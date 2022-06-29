Заболотный рассказал, за счёт чего можно конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после поражения в товарищеской игре с «Зенитом» (0:3) рассказал, за счёт чего можно превзойти петербургский клуб в Российской Премьер-Лиге.
«Что нужно, чтобы подвинуть «Зенит»? Надо работать, прибавлять в игровом плане. Если не думать о первом месте, тогда о чём думать в футболе? В ценовом плане, конечно, трудно конкурировать с «Зенитом», но именно в игровом плане возможно всё. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки, поэтому всё возможно.
Что я имею в виду под ценовым планом? Если брать составы, то по трансферной стоимости в «Зените» играют более дорогие игроки, чем в ЦСКА», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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